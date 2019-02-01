Kars'ta Trafikte Yaya Önceliği Bilinci Oluşturulacak

Kars'ta, "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" çerçevesinde polis ve jandarma okul ile yaya geçitlerinde görev yapacak.

Kars'ta, "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" çerçevesinde polis ve jandarma okul ile yaya geçitlerinde görev yapacak.



Kars Valisi Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" ile ilgili toplantı yapıldı.



Valilik Makamı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "Yaya Öncelikli Trafik" ve "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" kampanyası kapsamında Kars'ta yapılması planlanan farkındalık faaliyetleri değerlendirildi.



Vali Öksüz, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildiğini belirtti.



Öksüz, bu düzenleme ile artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş olan, kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu kaydetti.



Kars Valisi Türker Öksüz, bu amaçla Kars'ta da farkındalık faaliyetleri yapılacağını söyledi.



Vali Türker Öksüz, "Etkin bir farkındalık sağlanabilmesi için 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere; Kars'ta görev yapan trafik personeli dahil diğer tüm emniyet ve jandarma personelinin en az yarısının okul ve yaya geçitlerinde görevlendirilecek. Görevlendirilen tüm personelin, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında yaya ve okul geçitlerinde görev yapacak. Kampanya kapsamında hazırlanan afiş ve pankartların, tüm il, ilçe merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarına asılacak, etkinliğin planlandığı yaya geçitlerinde görevli kolluk birimlerimiz tarafından hazırlanan el broşürlerinin sürücü ve yayalara dağıtılacak" dedi.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri ile toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin farkındalık faaliyetlerine katılımının sağlanacağını ifade eden Öksüz, "Dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kampanya sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların taşınması, okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksikliklerinin tespit edilerek, belediyeler tarafından en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanacak. Yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirler alınacak. 6 Şubat 2019 Çarşamba günü tüm okullarda "yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik" konulu programlar yapılacak. Bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş-çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecek" diye konuştu.



Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yöneticileri ve ilgili personeller katıldı. - KARS

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