Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu
52 dakika önce
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kars
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ile kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda Ardahan
'dan Kars'a gelen E.D. idaresindeki otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı Otogar kavşağında durdurdu.
E.D. ile araçta bulunan B.H, D.D. ve S.Ö'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Öte yandan polis ekipleri, Faikbey Caddesi'ndeki 3 ayrı iş yerinde yaptıkları aramada 23 bin makaron ele geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: AA
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