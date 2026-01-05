Kars'ta 15 atı ayaklarından vurdular - Son Dakika
Kars'ta 15 atı ayaklarından vurdular

Kars\'ta 15 atı ayaklarından vurdular
05.01.2026 10:04
Kars'ta karla kaplı arazide yaralı bulunan 15 ata, ateş açıldığı iddia edildi. Jandarma inceleme başlattı.

Kars'ta yaklaşık 15 at karla kaplı arazide yaralı halde bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan hayvan sahipleri durumu jandarmaya bildirdi. Merkeze bağlı Üçbölük köyü arazisinde karşılaşılan manzara, hayvan sahiplerini ve köylüleri derinden sarstı. İddiaya göre Merkez Alaca köyüne ait bir süredir karlı arazide yakalanamayan at sürüsü, Üçbölük köyü sınırları içerisinde bulundu.

ÖZELLİKLE AYAK KISIMLARI HEDEF ALINMIŞ

Karla kaplı arazide atların yaralı halde bulunması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan hayvan sahipleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde, atların ayak bölgelerinde yaralar ve kan kaybı olduğu görüldü. Hayvan sahipleri, at sürüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığını ve özellikle ayak kısımlarının hedef alındığını iddia etti.

YARALI ATLAR SAHİPLERİ TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, yaşanan durumla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yaralı atlar sahipleri tarafından ahırlara götürülerek koruma altına alındı. Sürü içerisinde yaklaşık 15 atın benzer şekilde yaralandığını belirten hayvan sahipleri, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların bir an önce tespit edilmesini istedi. Köylüler, hem hayvanların güvenliği hem de benzer olayların tekrar yaşanmaması adına yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA

