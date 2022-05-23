Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

23.05.2022 12:24
Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı kızıl şahin bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı kızıl şahin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış'a bağlı Yukarı Sallıpınar köyü kırsalında tarlalarında ekim yapan çiftçiler, uçamayan kızıl şahin gördü.

Çiftçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekiplere teslim edilen kızıl şahin, kanadından yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kızıl şahin, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

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Kaynak: AA

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