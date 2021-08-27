Kars'taki göllere 2 milyon yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

ELAZIĞ Keban Su Ürünleri İşletmesi'nden Kars'a gönderilen 2 milyon yavru sazan, başta Çıldır Gölü olmak üzere göl ve baraj göletlerine bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, balıkçıları yasak av konusunda uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen 2 milyon yavru sazan, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Balık taşıma kamyonuyla getirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş'ın gözetiminde, Çıldır Gölü başta olmak üzere Susuz'da Aygır Gölü, Sarıkamış Asboğa Gölü ile Karakurt ve Arpaçay Baraj göletlerine bırakıldı. Oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konulan balıkların bir bölümü de Kağızman Çengilli ve Digor Şirinköy göletine gönderildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, "Bakanlığımızın balıklandırma çalışmalarıyla ilgili ilimize de yaklaşık 2 milyona yakın sazan yavrusu 7 ayrı yere tahsis edildi. Bunlardan en önemlisi Çıldır Gölü ve arkamda gördüğünüz Aygır Gölü'dür, buralara sazan yavrularını bıraktık. Kars tabi kaşarı, kazı ve balı meşhur olan yerlerden birisi. İnşallah gelecekte de sazan balığı veya buranın halk deyimiyle sarı balık dediğimiz balık türü de kaz ile beraber damaklardaki yerini alır diye düşünüyorum" dedi.

Balıkçılara da uyarılarda bulunan Altıntaş, "Yasak zamanlarda balık avlamasını yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu balıklar hepimizin, sadece balıkçıların değil. Normal yasak zamanı geçtikten sonra avlanma yapsınlar, avlanmalarına bir şey dediğimiz yok. Zaten onlar için balık yavrularını bıraktık. Özellikle kışın biliyorsunuz Çıldır Gölümüz donuyor, inşallah amatör balıkçılık anlamında gerek olta balıkçılığı gerekse ağla yapılan balıkçılığı da biz turizme sokabilirsek Kars için farklı bir alternatif olur diye düşünüyorum, bunu da inşallah gelecekte proje olarak sunacağız. Kars'ta turizmi biz ne kadar çeşitlendirirsek o kadar hane halkına düşen geliri de artırmış oluruz. Bu projede katkılarından dolayı sayın bakanımıza, su ürünleri genel müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.