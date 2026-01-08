Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili

Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu.
Birçok sulak alanın donduğu, dev buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, Kars Belediyesi ekipleri çatılardaki buzları kırarak temizliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 14,5 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.
