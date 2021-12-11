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Karsan e-ATA Avrupa turunda - Son Dakika

Karsan e-ATA Avrupa turunda

11.12.2021 13:09
Karsan e-ATA Avrupa turunda

CARMEDYA.

Karsan, 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki yüzde 100 elektrikli yeni şehir içi otobüsü e-ATA ile Avrupa'da roadshow etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Romanya, Fransa ve İtalya'nın şehirlerinde düzenlenen etkinliklerle, yeni Karsan e-ATA'nın kamu ve özel sektör otobüs işletmecileriyle buluşması, incelenmesi ve test edilmesi amaçlanıyor.

Karsan e-ATA Avrupa turunda

12 metrelik e-ATA'nın Ekim ayında başlayan roadshowu içerisindeki Romanya turu, Cluj kentinde düzenlenen Gala Tranzit etkinliğiyle başladı. Ardından Jimbolia, Bralia, Sibiu, Bükreş, Bralia, Slobozia, Sfantu George, Bacau ve Buzau kentlerinde devam etti. Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu taşıma ihalelerini kazanarak Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs ihracatına imza atan Karsan'ın Romanya turunda; 44 adet e-ATA teslim edeceği Temeşvar, 12 adet e-ATA teslim edeceği Braşov ve 10 adet e-ATA teslim edeceği Slatina da vardı. Roadshow'un Slatina ayağında Slatina Belediye Başkanı Emil Mot, e-ATA'nın tanıtımını gerçekleştirerek Karsan ile yapılan anlaşmayı detaylarıyla açıkladı. Bu doğrultuda Slatina Belediyesi, Karsan'dan Aralık ayı itibariyle e-ATA elektrikli otobüsü teslim almaya başlayacak. Belediye şarj istasyonlarıyla birlikte toplam 10 adetlik Karsan elektrikli otobüs filosuna sahip olacak.

Fransa'da bulunan 12 metrelik e-ATA ise Aigrefeuille-sur-Maine bölgesindeki tanıtım turunun ardından Lüksemburg ve tekrar Fransa olmak üzere roadshow etkinliğini sürdürecek. e-ATA'nın İtalya yolculuğu ise Roma'da düzenlenecek olan ASSTRA Ulusal Konferansı ile başlayacak.

Karsan e-ATA Avrupa turunda

e-ATA ile tek şarjla tüm gün hizmet

10, 12, 18 metrelik seçenekleri ve esnek yapısıyla iddialı bir model olan e-ATA'da, 150 kWh'tan 600 kWh'a kadar 7 farklı batarya paketi ihtiyaca göre tercih edilebiliyor. Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh iken, 18 metre sınıfındaki modelde kapasite 600 kWh'e çıkılabiliyor. e-ATA'nın tekerlere konumlanan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA'nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW'lık azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Güçlü bataryaları sayesinde e-ATA 12 metrelik modelinde araç doluyken, gerçek otobüs rotasında dur-kalk ve yaz koşulunda klima açıkken tek şarjla 450 kilometreye kadar çalışma imkanı sağlıyor. Kablolu bağlantı ile 150 kW'a kadar şarj gücüne sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj edilebiliyor.

Karsan e-ATA Avrupa turunda

Böylece, aracın gün içinde tekrar şarj edilmesine gerek kalmadan tüm gün kullanılmasına olanak sağlıyor. e-ATA'da kablolu şarjın yanı sıra duraklarda şoförün araçtan inmeden şarj etmesine imkan sağlayan yüksek güçlü hızlı şarj opsiyonu da sunuluyor.

Futuristik dış tasarımıyla da dikkat çeken e-ATA, yolculara iç mekanda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat ediyor. e-ATA model ailesi, boyut ve elektrikli motor seçeneklerinde olduğu gibi kapasitede de esneklik sağlıyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89'ün üzerinde, 18 metrede ise 135'nin üzerinde yolcu taşıyabiliyor.

Karsan e-ATA Avrupa turunda

Romanya, İtalya, Fransa, Kwh, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Karsan e-ATA Avrupa turunda - Son Dakika


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