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KARSEM ve ILO'nun 'Hayata Fırsat Projesi' kursları devam ediyor

20 dakika önce

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) mesleki eğitimler ile Türk vatandaşları ve Konya'da geçici koruma sağlanan Suriyeliler için iş fırsatları sunuyor.

KARSEM ve ILO'nun 'Hayata Fırsat Projesi' kursları devam ediyor, System.String[]

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) mesleki eğitimler ile Türk vatandaşları ve Konya'da geçici koruma sağlanan Suriyeliler için iş fırsatları sunuyor.


Son olarak sayacılık alanında eğitim alan 19 kursiyer de eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen mesleki eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, ILO tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları" Projesinin Konya'da gerçekleşen eğitimleri sürüyor. Konya'daki Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesini hedefleyen ve kısa adı "Hayata Fırsat" olan proje kapsamında KARSEM tarafından 9 farklı alanda mesleki ve teknik eğitimler düzenleniyor. Geçtiğimiz ay başlayan ve KARSEM tarafından düzenlenen 124 Saatlik "Sayacılık Temel Eğitimi" neticesinde toplamda 19 kursiyer eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Proje kapsamında KARSEM tarafından 10 farklı alanda mesleki eğitim kursları düzenlenerek, toplamda 152 kursiyerin faydalanması amaçlanıyor.


KARSEM, bireyleri meslek sahibi yapıyor


Ayrıca üniversitenin Konya Ticaret Odası Üniversitesi olmasından dolayı kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler, iş bulma konusunda KARSEM tarafından firmalara da yönlendiriliyor. Bugüne kadar KARSEM tarafından Su Bazlı Boyacılık Kursu, Dış Ticaret Kursu, Adli Kalem İşleri Kursu, Ön Muhasebe Kursu, Dokuma Yüzey Makineciliği Kursu, Kadın Temel Etek Dikimi Kursu, AutoCAD Kursu, Sayacılık Kursu, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm Kursu verilmiş olup bireylerin meslek sahibi olma süreçlerine katkı sağlandı. - KONYA

Karatay Üniversitesi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
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