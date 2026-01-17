Karşıyaka - Aliağa Derbisi Yarın - Son Dakika
Karşıyaka - Aliağa Derbisi Yarın
17.01.2026 12:19
Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile İzmir derbisinde 3 galibiyetle düşme hattını aşmayı hedefliyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 86-84 mağlup olan Karşıyaka yarın evinde Aliağa Petkimspor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak İzmir derbisi saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Biletler platin blok 2 bin 500, VIP blok 2 bin, tribün 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde 15 maçta 3 galibiyetle düşme hattında 15'inci sırada yer alan Karşıyaka, 5 galibiyeti bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor.

KSK'DE MİLLİ GURUR

Karşıyaka'da altyapımızdan yetişen A Takım oyuncusu Yalın Yıldız ve altyapı oyuncusu Bora Tahmaz, 2026 Genç Erkekler Turnuvası hazırlıkları kapsamında Türkiye 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımı'na seçildi. Altyapı oyuncusu Beşir Briant ise FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'na seçildi. Yeşil-kırmızılılar, "Sporcularımızı tebrik eder, kendilerine ve milli takımımıza başarılar dileriz" mesajı yayınladı.

PETKİM'DE YİĞİT İMZALADI, UTOMİ GİTTİ

Aliağa Petkimspor'da altyapıdan yetişen skorer guard Yiğit Kılavuz, 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan bildiride, "Genç yeteneğimiz Yiğit Kılavuz'a A Takım seviyesinde nice zaferler ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu arada Petkimspor, ABD'li kısa forvet Daniel Utomi ile yollarını ayırdı. Yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Daniel Utomi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Aliağa, İzmir, Spor

