Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da 8 Mart Buluşması

Karşıyaka'da 8 Mart Buluşması

58 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, düzenlenen "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinlikleri yoğun katılıma sahne oldu.

Karşıyaka'da 8 Mart Buluşması, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, düzenlenen "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinlikleri yoğun katılıma sahne oldu. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çiçek bırakan yüzlerce katılımcı, sonrasında Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na yürüdü. Renkli gösteriler ilgi topladı.

Karşıyaka'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarında başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Buket Fatoş Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da eşleri ile birlikte törene katıldı. CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen etkinliklere bine yakın kişi katıldı.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na çiçeklerin bırakılmasının ardından, Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde çarşı içinden Anayasa Meydanı'ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na yüründü. Katılımcıların renkli kostümleri beğeni topladı. Anayasa Meydanı'nda düzenlenen törende, zumba gösterileri de yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Buket Fatoş Erol yaptı. Tören sonrasında Karşıyaka Belediyesi'nin Anıt'ın altında oluşturduğu Kadına Saygı Müzesi gezildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

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