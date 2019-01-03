Karşıyaka'da Program Netleşti
10 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka
'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.
Yeşil-kırmızılı ekip, 20 Ocak'ta tekrar başlayacak lig maratonu öncesi 9 Ocak'ta Tire Tayfur Çiçek
Stadı'nda Tire 1922, 13 Ocak'ta ise Buca
'da Bucaspor
ile hazırlık maçı oynayacak. Yeşil-kırmızılılar, 6 Ocak Pazar günü için de rakip arıyor.
Yönetimin Van
mücadelesi öncesi takıma mali destek sağlamak için başlattığı hatıra bileti kampanyası sürüyor. Karşıyaka, kampanya kapsamında Mavişehir
'de bulunan bir alışveriş merkezine stand açtı. Standtan 18 Ocak'a kadar 25 TL karşılığı bilet alınabilecek. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:18 Kaynak: DHA
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