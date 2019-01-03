Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Program Netleşti

Karşıyaka'da Program Netleşti

10 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

Karşıyaka'da Program Netleşti, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, 20 Ocak'ta tekrar başlayacak lig maratonu öncesi 9 Ocak'ta Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda Tire 1922, 13 Ocak'ta ise Buca'da Bucaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Yeşil-kırmızılılar, 6 Ocak Pazar günü için de rakip arıyor.

Yönetimin Van mücadelesi öncesi takıma mali destek sağlamak için başlattığı hatıra bileti kampanyası sürüyor. Karşıyaka, kampanya kapsamında Mavişehir'de bulunan bir alışveriş merkezine stand açtı. Standtan 18 Ocak'a kadar 25 TL karşılığı bilet alınabilecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi Trabzonspor, Zeki Yavru'nun Sözleşmesini Feshetti

Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:28:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Program Netleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]