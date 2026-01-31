Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'ye 91-55 mağlup oldu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner
Karşıyaka: Charles Manning 10, Stefan Moody 5, Samet Geyik 4, Michal Sokolowski 9, Justin Alston 2, Cameron Young 7, Mert Celep, Christian Bishop 11, Serkan Menteşe, Yalın Yıldız 2, Ege Özçelik 3, Egemen Yapıcı 2
Başantrenör: Candost Volkan
Fenerbahçe: Mikael Olli Axel Jantun 9, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Khem Birch 4, Scottie Wilbekin, Brandon Boston Jr. 24, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim 6, Nando de Colo 2, Wade Baldwin, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 19-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 73-40 (Fenerbahçe lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 55-91 Mağlup - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?