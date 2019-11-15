Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...
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Karşıyaka'ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...

6 saat önce

Kaf-Kaf'ın rakibi 20 puanla üçüncü basamaktaki Fethiyespor, Türkiye'de bu sezon profesyonel futbol liglerinin en az gol yiyen takımı konumunda.

Karşıyaka'ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan..., System.String[]

Kaf-Kaf'ın rakibi 20 puanla üçüncü basamaktaki Fethiyespor, Türkiye'de bu sezon profesyonel futbol liglerinin en az gol yiyen takımı konumunda.


Geride kalan 11 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni veren Fethiye, bu kategoride liglerde 125 takımı geride bıraktı.


Muğla temsilcisi son 7 maçtır da kalesinde hiç gol görmedi.


Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde bu sezon iç sahada 4'te 4 yapıp rakiplerine hiç puan kaptırmayan Karşıyaka da 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yediği 8 golle Fethiyespor'dan sonra en az gol yiyen ekip konumunda.


İzmir temsilcisi rakibinin kilidini açtığı takdirde 21 puana ulaşıp zirve yarışına ortak olacak.


Teknik direktör Soner Tolungüç, pazar günü çok iyi ve istikrarlı bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, "En büyük kozumuz taraftarımız olacak" dedi.

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Fethiyespor, Karşıyaka, Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:47 
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