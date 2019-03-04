Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz Trabzonlu Vatandaşlarla Kahvaltı Programında Buluştu
47 dakika önce
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.
Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz
, Trabzon Şalpazarı
Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.
Dernek binasında gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz'ün yanı sıra; CHP
Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel
, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Salih Kanbut ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Etkinlikte, Dernek Başkanı Kanbut, Başkan Altınok Öz'e derneklerine olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Başkan Altınok Öz ise, teşekkür ederek, Kartal Belediyesi
'nin her zaman sivil toplum örgütlerinin yanında olduğunu kaydetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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