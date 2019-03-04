Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz Trabzonlu Vatandaşlarla Kahvaltı Programında Buluştu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cenazesi İçin Hazırlık Yapılan Yaşlı Adam, Ayağa Kalkıp Yürümeye Başladı

Bize Her Yer Trabzon' Diye Bağıran Fb Taraftarı Sözlendi