Son Dakika Haberleri: Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz Trabzonlu Vatandaşlarla Kahvaltı Programında Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz Trabzonlu Vatandaşlarla Kahvaltı Programında Buluştu

47 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz Trabzonlu Vatandaşlarla Kahvaltı Programında Buluştu, System.String[]
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yönetimi ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz'ün yanı sıra; CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Salih Kanbut ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Etkinlikte, Dernek Başkanı Kanbut, Başkan Altınok Öz'e derneklerine olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Başkan Altınok Öz ise, teşekkür ederek, Kartal Belediyesi'nin her zaman sivil toplum örgütlerinin yanında olduğunu kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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