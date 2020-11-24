Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2020 11:41
Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Mesajında Koronavirüs salgını süresince eğitim yaşamının, öğretmenlerin özverisi ile devam ettiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Her şart altında eğitim ve öğretime devam etmek, eğitim yaşamını sürdürmek, aydınlığın ve bilimin yolundan ayrılmamak bizlere Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası ve talimatıdır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Gökhan Yüksel'in Öğretmenler Günü mesajı şu şekilde:

"Değerli öğretmenlerimiz; sizler aydınlık bir geleceğin mimarlarısınız. Çocuklarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz bu kutlu mesleği icra ediyorsunuz. Bizlerin birey olma yolunda tecrübelerinizle ışık oluyor, bilimle, sanatla, kültürle ve beceriyle ülkemize ve insanlığa hizmet ediyorsunuz.

Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. COVİD-19'un olumsuz etkilerinden en fazla zarar görenlerden biri de eğitim ve öğretim yaşamı oldu. Böylesi şartlarda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim öğretim hakkının korunması için canla başla mücadele ediyorsunuz. Bir yandan kendi yaşamlarınızı, ailelerinizi korumaya çalışırken bir yandan da çocuklarımızı korumak, aynı zamanda eğitimden geri kalmamalarını sağlamak için büyük bir özveri ortaya koyuyorsunuz. Bu zorlu günlerde eğitim yaşamı sizlerin özverisiyle devam ediyor.

Her şart altında eğitim ve öğretime devam etmek, eğitim yaşamını sürdürmek, aydınlığın ve bilimin yolundan ayrılmamak bizlere Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası ve talimatıdır. Bizler de eğitim yaşamının her şart altında sağlıklı ve nitelikli sürebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları almaktan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz.

Öncelikle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bilimsel düşüncenin, aydınlığın ve yurt sevgisinin taşıyıcısı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

Sizleri saygıyla selamlıyorum." - İSTANBUL

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Öğretmenler Günü mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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