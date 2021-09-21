Kartal'da bir otomobilin servis aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kartal'da bir otomobilin yol kenarında personel almak üzere bekleyen servis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde giden, Mert D. idaresindeki 34 CMM 053 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında personel almak için bekleyen servis minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Mert D. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mert D.'nin 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi.
Caddede kontrollü sağlanan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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