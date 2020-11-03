Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim - Son Dakika

Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim

03.11.2020 14:34
Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim, System.String[]

Kartal'da geçen yıl çöken binada 45 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Mert Aydın, İzmir depreminin oluşturduğu enkazı görünce, "Yaşadıklarımın aynısını hissettim" dedi.

Kartal'da geçen yıl çöken binada 45 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Mert Aydın, İzmir depreminin oluşturduğu enkazı görünce, "Yaşadıklarımın aynısını hissettim" dedi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı bina 6 Şubat 2019'ta büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında kalanlardan 17 yaşındaki Mert Aydın 45 saat sonra kurtarıldı. Aydın. İzmir depreminin yarattığı enkazı gördüklerinde hissettiklerini anlattı.

"KARDEŞİM 43, BEN 45, YEĞENİM 56 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI"

Mert Aydın, "Ben yaklaşık 45 saat enkazın altında kaldım. O an evde 3 kişiydik. Benden 1,5 yaş küçük kardeşim vardı Meliha Aydın. 1,5 yaşında yeğenim vardı. Kardeşim 43, ben 45 yeğenim de 56 saat sonra enkaz altından çıktı. Onlar maalesef enkazın altından cansız olarak çıktı. Ben tam kardeşimle karşılıklıydım. Ben mutfak kapısının önündeydim kardeşim de 1,5 metre önümde karşımda yemek yiyordu. Ayağa kalktım. Bir anda çok şiddetli ses geldi. Üst kata baktım. Üst komşu tadilat yaparken duvarı çöktü zannettim. Bir iki saniye sonra bina çökmeye başladı. O ses bodrum kat kolonlarından geliyordu ben anlayamadım. Bilinç kaybı olmadı. 45 saat boyunca hep ses çıkarmaya başladım. Son saniyelerde AFAD ekiplerinin seslerini duydum. Cebimde telefon vardı. Polisi aramaya çalıştım. Başarmışım ama telefonu cebimden alamadım bacaklarımda ağırlık vardı. Bacaklarım çok fazla ezildi. Onun acısını çok hissettim" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 6 AY TEDAVİ GÖRDÜM"Hastanede yaklaşık 6 ay tedavi gördüğünü belirten Mert Aydın, "Olay 6 Şubat'ta oldu ben 8 Şubat'ta kurtarıldım. 2019 Şubat ayından 2019 Ağustos ayına kadar hastanede kaldım. Çok fazla ameliyat geçirdim. Sol bacağım oksijen tedavisiyle kurtarıldı ama sağ bacağım kurtarılamadı. Şubat ayında sağ bacağım önce diz altı kesildi temmuz ayında da diz üstü kesildi. Deri nakilleri yapıldı. Hastaneden çıkalı 1 yıldan biraz uzun bir süre oldu. Birkaç aydır da protezimi takıyorum. Şuan e-kpss'ye hazırlanıyorum. Birkaç ay sonra işe de başlayacağım." diye konuştu.

"KENDİ YAŞADIKLARIMIN AYNISINI HİSSETTİM"İzmir depreminde enkaz altında kalanları gördüğünde hissettiklerini anlatan Mert Aydın, "Kendi yaşadıklarımın aynısını hissettim. Çok zor durumdalar. O an yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsan enkaz altında kalırken hem canı acıyor hem de son saatlerde susuzluk çok fazla oluyor. Dün orada 65 saat sonra Elif bebek çıktı. 3 yaşında bir bebeğin 65 saat dayanması çok zor. Gerçekten bir mucize. Çok duygulandım. O anı kendim yaşadığım için neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Gerçekten çürük yapılar var. İnsanlardan ricam metrekare olayına çok takılmasınlar. Evleri sağlam olsun. Küçük olması çok önemli değil. Eski evimiz bundan daha büyüktü ama maalesef saatli bomba gibiydi. İnsanlar sağlam evlerde otursunlar" şeklinde konuştu. Enkazda eşini kaybeden Sadık Aytar, "Eşim biraz rahatsızdı. Onu evde bıraktım camiye gittim. Camiden dönüşte geldiğimde binanın olmadığını gördüm." diye konuştu. İzmir'deki depremle ilgili de Aytar, "Allah kolaylık versin onlara. Onlarla beraber ağlıyorum. Ne hissedebilirim ki? Allah kimseye göstermesin o durumları" diye konuştu.


Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim
Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim
Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim

Mert Aydın, Kartal, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim - Son Dakika


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