Kartal\'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

İstanbul Kartal'da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI

Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.