Kartal'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Kartal\'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
22.11.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kartal\'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Kavga sonucu ağır yaralanan öğrenci İ.M.K., hastanede hayatını kaybetti, diğer öğrenci tutuklandı.

İstanbul Kartal'da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI

Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’daki kazancını katladı Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Skandal iddia Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güney Afrika’da renkli karşılama İlgiyle izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
Komisyonun “İmralı“ kararına Dervişoğlu’ndan zehir zemberek tepki Komisyonun "İmralı" kararına Dervişoğlu'ndan zehir zemberek tepki
Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı
Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı

19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
19:06
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz tercihler
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler
18:24
Galatasaray’ın Eren Elmalı’nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
17:50
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
13:20
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Suudi Prens’i omzuna vurarak selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 19:58:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Lise Kavgası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.