KARTAL'DA KIYIYA SÜRÜKLENEN PANAMA BAYRAKLI KARGO GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Kartal açıklarında Panama bayraklı April isimli kargo gemisi, demir tarayıp, kıyıya sürüklenmeye başladı. Gemidekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Römorkör, kargo gemisini kıyıya sürüklenmekten kurtardı.

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