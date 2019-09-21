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Kartal'da savunma krizi

1 saat önce

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi savunma alarm veriyor.

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Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi savunma alarm veriyor. Vida'nın cezalı, Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun sakat olması nedeniylr Abdullah Avcı bu bölgede Necip Uysal'ın yanında Dorukhan ve Atiba'yı deniyor.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı bu bölgeye çözüm arıyor. Kadrodaki stoperlerden Enzo Roco'nun da sakatlığı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Vida da bu hafta takımını yalnız bırakacak. Eksik oyuncuların yojluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı kadro kurmakta zorlanıyor. Bu bölgede Necip Uysal'ı sahaya sürmeyi planlayan Avcı, bu oyuncunun yanına ise Atiba ve Dorukhan'dan birisini monte etmeyi planlıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken tecrübeli teknik adam, Oğuzhan Özyakup'tan da gelecek haberi bekliyor. Atiba veya Dorukhan'dan birini savunmaya çekmeyi planlayan Avcı, Elneny'nin de cezalı olmasından dolayı bu bölgede, iyileşmesi durumunda Oğuzhan'ı oynatacak. Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını yarın yapacak olan siyah-beyazlılarda kadro da son idmanla birlikte şekillenecek.

(Bozhan Memiş/İHA)

Necip Uysal, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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