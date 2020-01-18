Kartal kritik haftada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal kritik haftada - Son Dakika

Kartal kritik haftada

7 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına lider Sivasspor'la karşılaşarak başlayacak olan Beşiktaş, oldukça kritik bir haftaya çıkıyor.

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Süper Lig'in ikinci yarısına lider Sivasspor'la karşılaşarak başlayacak olan Beşiktaş, oldukça kritik bir haftaya çıkıyor. Zirvenin 7 puan gerisinde kalan Kartal, bu maçı kazanarak liderle arasındaki farkı 4'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında lider Sivasspor'u konuk edecek. 37 puanlı rakibinin 7 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu mücadeleyi kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Dorukhan, Douglas ve Lens'in sakatlıkları bulunuyor. Adem Ljajic'in durumu ise belirsiz. Boşnak futbolcunun oynayıp oynayamayacağı yarın netlik kazanacak. Savunmanın önemli isimlerinden Victor Ruiz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sivasspor'da da birçok eksik oyuncu bulunuyor. Takımın önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş cezalı, Emre Kılınç'ın ise durumu belirsiz. Ayrıca son antrenmanı yarıda bırakan Kone'nin de oynayıp oynamayacağı belli değil. Bu isimlerin dışında Andrade ve Vieira sakat, Goiano'nun da durumu şüpheli.

BERABERLİK ÇIKMIYOR

İki takım arasında oynanan son 10 maçta beraberlik çıkmazken, bu mücadelelerin 6'sını Beşiktaş, 4'ünü ise Sivasspor kazandı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleden de Rıza Çalımbay'ın ekibi 3-0'lık net bir skorla ayrılmıştı. Daha önce 28 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 kez galibiyet elde etmeyi başardı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın evindeki maçlarda ise denge söz konusu. 13 maçta Beşiktaş 5 kez kazanırken, Sivasspor da aynı sayıda galibiyet aldı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak.

(İHA)

Sivasspor, Beşiktaş, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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