Üye Girişi
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

03.07.2021 15:06

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Mezarlığının içindeki Zincirlikuyu Camii avlusunda düzenlenen cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini maalesef kaybettik." dedi.

Kartal Tibet'in iyi bir tiyatrocu, sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı olarak örnek bir karakter olduğunu dile getiren Ersoy, "Bundan sonra bize düşen sanatçımızın isminin kalıcı hale gelmesi için bakanlık olarak ailesiyle birlikte elimizden geleni yapmak." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, "Örnek sanatçılarımızı maalesef yıllar geçtikçe birer birer kaybediyoruz, önemli olan onların anısını yaşatarak yeni sanatçıları sanat dünyamıza kazandırmak. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyoruz. Bugün kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Sonrasında da ailesiyle görüşüp anısını yaşatmak için bize düşen onların planladıkları şeyler varsa biz de bakanlık olarak elimizden gelen desteği gösteririz." değerlendirmesini yaptı.

"Tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar"

Cenazeye katılan Orhan Gencebay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kartal Tibet'in tarihi sinemayla öğreten önemli isimlerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii onu anınca Sezgin Burak'ı, Suat Yalaz'ı da anmadan geçmek olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tarihimizi, tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak onlar tabii ki. Nur içinde yatsınlar. Allah gani gani rahmet eylesin."

Hülya Koçyiğit ise sanatçıya gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkür ederek, "Türk halkı onu çok sevdi. Sadece aktör olarak değil, yönetmenlik yaptığı filmlerle de." diye konuştu.

Sanatçıların her zaman anılması gerektiğinin altını çizen Koçyiğit, "Tabii ki eserleriyle anılmalı, onun da bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet Aydın ile ailesinden Ali Göktan, Şahika Ataç, Burç Tibet, Ceylan Saltuk, Civan Canova'nın yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları da katıldı.

Törenin ardından Kartal Tibet'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Tibet, Zincirlikuyu, Yeşilçam, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti 15:07 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti
Parti malzemelerini pantolonun içine saklayıp çaldı! Mum hırsızı kadın kameralara yakalandı 14:28 Parti malzemelerini pantolonun içine saklayıp çaldı! Mum hırsızı kadın kameralara yakalandı Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu 14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi 13:23 İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi 12:22 Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı 11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı

Son Dakika Haberleri
15:20 Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak
15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
15:06 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti
15:01 Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti
14:33 Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar
14:31 Tekirdağ'da sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi
14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu
14:23 Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı
14:14 Fenerbahçe'de taraftarların istemediği Samatta, Belçika'dan gelen teklifleri kabul etmedi
13:25 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak         
15:20
Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak Çiftlik Bank sanığı, ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak         
15:08
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar         
14:33
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı         
14:24
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 15:42:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement