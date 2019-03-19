Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Çanakkale Ruhu

Kartepe'de Çanakkale Ruhu

51 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü, resmi törenlerle Kartepe'de kutlandı.

Kartepe'de Çanakkale Ruhu, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü Kartepe'de törenlerle kutlandı. Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından organize edilen törenler Kaymakamlık eski hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

ÇELENK KONULDU

Törene Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yanı sıra müdürler, belediye başkan adayları ve STK temsilcileri de katıldı. Atatürk Anıtına Kaymakam Dursun ve Belediye Başkanı Üzülmez tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile törenler başladı.

ÇANAKKALE DESTANI

Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü törenlerine Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde devam edildi. Kartepe Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı. Program sonunda konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Bugün Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, itilaf devletleri tarafından "hasta adam yaftası vurulan, bu topraklardaki bin yıllık varlığı yok edilmek istenen milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir" ifadelerini kullandı.

KIYAMETE KADAR BURADAYIZ

"Allah bir daha bu millete Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın" diyen Üzülmez "Ancak böyle bir durum ortaya çıkarsa tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de, topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala sınamaya devam ediyorlar. 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Bizler bin yıldır bu topraklardayız, kıyamete kadarda burada olacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:53 Kaynak: Bültenler

Çanakkale, Çanakkale Zaferi, Kartepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 09:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Çanakkale Ruhu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]