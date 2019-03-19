Kartepe'de Çanakkale Ruhu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü Kartepe'de törenlerle kutlandı. Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı tarafından organize edilen törenler Kaymakamlık eski hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

ÇELENK KONULDU

Törene Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yanı sıra müdürler, belediye başkan adayları ve STK temsilcileri de katıldı. Atatürk Anıtına Kaymakam Dursun ve Belediye Başkanı Üzülmez tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile törenler başladı.

ÇANAKKALE DESTANI

Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü törenlerine Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde devam edildi. Kartepe Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı. Program sonunda konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Bugün Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, itilaf devletleri tarafından "hasta adam yaftası vurulan, bu topraklardaki bin yıllık varlığı yok edilmek istenen milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir" ifadelerini kullandı.

KIYAMETE KADAR BURADAYIZ

"Allah bir daha bu millete Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın" diyen Üzülmez "Ancak böyle bir durum ortaya çıkarsa tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de, topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala sınamaya devam ediyorlar. 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Bizler bin yıldır bu topraklardayız, kıyamete kadarda burada olacağız" şeklinde konuştu.