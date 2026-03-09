Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi

Haberin Videosunu İzleyin
Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi
09.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi
Haber Videosu

Sultanbeyli'de Ramazan ayıyla birlikte gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bir işletmede hijyen koşullarının yetersiz olduğunu tespit eden zabıta ekipleri ''Burası çok kirli'' diyerek tepki gösterirken, halk sağlığını riske attığı belirlenen iş yerine ceza uygulandı.

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bazı işletmeye ceza uygulandı.

İŞLETMELER TEK TEK DENETLENİYOR

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayıyla birlikte özellikle gıda satış noktalarında kontroller sıklaştırıldı. Ekipler, kasaplar başta olmak üzere fırın, market ve diğer gıda satış noktalarında hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve iş yeri düzeni gibi birçok başlığı detaylı şekilde inceliyor.

Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi

"BURASI ÇOK KİRLİ"

Denetim sırasında gidilen bir işletmede karşılaşılan manzara ekipleri şaşkına çevirdi. İş yerinin hijyen koşullarının yetersiz olduğunu tespit eden zabıta ekipleri duruma tepki göstererek, "Burası çok kirli" ifadelerini kullandı. Yapılan incelemenin ardından halk sağlığını riske attığı belirlenen işletmeye cezai işlem uygulandı.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Ramazan ayında özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlere ayrı hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirten Tombaş, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi bizim için son derece önemli. Özellikle Ramazan ayında et ve süt ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte kasaplarımızda yürütülen denetimleri daha da dikkatli bir şekilde sürdürüyoruz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Bu noktada asla taviz vermiyoruz. Hemşehrilerimizin huzurlu bir Ramazan geçirmesi ve güvenli gıdaya erişebilmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Gıda Güvenliğinde Öncü Markalar, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
Konyaspor’dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:05:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.