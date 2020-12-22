Kasım ayında en çok Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi konuşuldu - Son Dakika

Kasım ayında en çok Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi konuşuldu

22.12.2020 16:03
Kasım ayında en çok Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi konuşuldu, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı kasım ayı raporunu açıkladı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı kasım ayı raporunu açıkladı. Ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. Rapora göre ay boyunca futbol kulüpleri arasında en çok Fenerbahçe konuşulurken, en çok haberi yapılan futbolcu ise Ozan Tufan oldu.

Medya Takip Merkezi, bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Spor camiasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, gündemi belirleyen başlıklar ele alındı. Sezona oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü. Kasım ayında ikisi de Kadıköy'de olmak üzere iki yenilgi yaşayan Fenerbahçe, önce 2-0'lık skorla Konyaspor'a ardından 4-3 gibi farklı bir skorla ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı kendi sahasında mağlup oldu. 15 yıl sonra Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de ilk kez yenilgi yüzü gören Fenerbahçe, 2020 yılı içerisinde hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Trabzon'a karşı kendi sahasında sürdüğü yenilmezlik serilerini sona erdirdi.

Öte yandan ocak ayı için transfer girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil isminin gündeme gelmesi, taraftarlar arasında heyecan yarattı. Basketbolda da hem EuroLeague'de hem de Türkiye liginde mağlubiyetler alan Fenerbahçe için Kasım ayı pek parlak geçmese de, ay boyunca medyada toplam 60 bin 889 habere konu olarak bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-lacivertli takımı ikinci sırada 55 bin 325 puanla Beşiktaş, üçüncü sırada ise 45 bin 098 adet haberle Galatasaray takip etti.

OZAN TUFAN'IN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de bir dönem kadro dışı bırakılan ve Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, bu sezon gösterdiği performans ile hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın değişmez oyuncularından oldu. İngiltere'den ve Fransa'dan talipleri olduğu yönünde haberler çıkan Ozan Tufan, Erol Bulut'un tercihleri dahilinde bazı maçlar orta saha bazı maçlarda ise forvet arkası olarak görev alıyor. Tufan, 15 yıl sonra Kadıköy'de yaşanan Beşiktaş derbisi mağlubiyetinde hem attığı 2 gol hem de maçın sonuna doğru Beşiktaşlı futbolcu Rosier ile yaşadığı gerginlik nedeniyle takımın öne çıkan futbolcusu olmayı başardı. Ozan Tufan kasım ayı boyunca gösterdiği performans ile toplam 6 bin 984 haberde yer alarak ayın en fazla konuşulan futbolcusu oldu. Fransa'nın Lille takımında oldukça başarılı maçlar çıkaran Yusuf Yazıcı ise 6 bin 881 haber ile ikinci, Caner Erkin ise 6 bin 856 habere adını yazdırarak listede üçüncü sırada yer aldı.

Ay boyunca toplam 16 bin 745 haberde yer alan Fatih Terim, kasım ayını da zirvede tamamladı. Terim'in ardından en fazla konuşulan teknik direktör ise 13 bin 749 haber ile Sergen Yalçın olurken, üçüncü sırada ise 12 bin 410 haber ile Trabzonspor'un yeni çalıştırıcısı Abdullah Avcı yer aldı.

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin MTM'nin aynı raporuna göre ay boyunca toplam 3 bin 878 habere adını yazdırarak Kasım ayının en çok konuşulan kulüp yöneticisi olmayı başardı. Kendisini ikinci sırada 3 bin 388 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz üçüncü sıradan ise 3 bin 322 haber ile Ali Koç takip etti.

Kasım ayının en fazla konuşulan hakemi toplam 2 bin 42 haberle Mete Kalkavan olurken deneyimli hakeme Lokomotif Moskova-Salzburg maçında da VAR hakemi olarak görev verildi. Rapora göre Mete Kalkavan'ı ikinci sırada 2 bin 40 haber ile Ali Palabıyık, üçüncü sırada ise bin 891 haber ile Halil Umut Meler izledi.


Kasım ayında en çok Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi konuşuldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Medya Takip Merkezi, Fenerbahçe, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasım ayında en çok Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi konuşuldu - Son Dakika Spor


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