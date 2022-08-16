Kasımpaşa - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özet izle! - Son Dakika
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Kasımpaşa - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özet izle!

16.08.2022 09:33
Kasımpaşa - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özet izle!

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı. Fenerbahçe maç özeti merak ediliyordu. İşte, Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti! Kasımpaşa Fenerbahçe maç özet izle!

Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti! Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı. Fenerbahçe maç özeti merak ediliyordu. İşte, Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti! Kasımpaşa Fenerbahçe maç özet izle haberimizde...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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Kasımpaşa - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özet izle!

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZET İZLE

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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Yeni sezonda ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin gollerini King, Valencia (2), Emre Mor ve Arda Güler(2) kaydetti. Kasımpaşa'da ise 16. dakikada Emre Yeşilyurt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KING PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Emre Yeşilyurt 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren tüm oyunu rakip kaleye yığan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada ise Emre Mor, takımını soyunma odasına 3-0 götüren golü kaydetti.

ARDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda da adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler, 58. dakikada Valencia, 86. ve 90+2. dakikada Arda Güler'in golleriyle mücadeleyi 6-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

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