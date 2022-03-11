Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 18. randevuda - Son Dakika
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Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 18. randevuda

11.03.2022 11:35
Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 18. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. İki takım Süper Lig'de 18. kez karşılaşacak. Kasımpaşa geride kalan 17 maçta 8 kez galip gelirken, Çaykur Rizespor 5 kez kazandı. Taraflar 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narınç ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 17 kez karşılaşırken bu maçların 8'ini Kasımpaşa, 5'ini Rizespor kazandı. 4 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlıların 25 golüne karşılık Karadeniz temsilcisi 12 gol ile karşılık verdi.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren müsabaka öncesi Kasımpaşa, aldığı 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 32 puan toplayarak 15. sırada yer alırken, konuk ekip 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda aldığı 23 puan ile 19. sırada bulunuyor.

Bu sene İstanbul ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybeden Rizespor, son hafta sahasında Giresunspor'a 2-1 kaybetmişti. Son olarak deplasmanda Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçen Kasımpaşa'da gol krallığında Hatayspor'lu El Kaabi ile birlikte zirvede yer alan Umut Bozok attığı 13 golle dikkat çekiyor.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

(Yunus Kılıç/İHA)

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 18. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 18. randevuda - Son Dakika


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