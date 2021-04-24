Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi. Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakanın 21'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Fenerbahçe ise 69 puanla ikinci sırada yer aldı. İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu. Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.

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