Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı
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Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı

1 saat önce

2. haftada konuk olduğu Alanyaspor'a 4-1, 3. haftada evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilen lacivert beyazlılar, dün de Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Kasımpaşa'ya Quaresma da çare olamadı, System.String[]

2. haftada konuk olduğu Alanyaspor'a 4-1, 3. haftada evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilen lacivert beyazlılar, dün de Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.


Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, 90 dakika oynadığı maçta etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen yenilgiye engel olamadı. Teknik direktör Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa böylelikle ligin 4. haftasını 1 puanla kapattı.


Sahasında yine bileği bükülmedi


Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.


Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.


Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha


sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

Ricardo Quaresma, Galatasaray, Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:55 
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