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Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik - Son Dakika
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Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusuna Gazze'nin kuzeyinde kanlı bir pusu kurulmuştu. Kassam Tugayları'nın bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 İsrail askerini öldürmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu, ''Dün çok zor bir gün geçirdik'' ifadelerini kullandı.

14.12.2023 - 08:34,  Güncelleme: 09:34
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin aktardığına göre, İsrail'in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu. Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugayları'nın kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de değinen Netanyahu, "Dün çok zor bir gün geçirdik" dedi.

"BU SAVAŞ DEVAM EDECEK"

İsrailli bir askeri yetkiliye, "Devam edin" diyen Netanyahu, "Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar" ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu sözleri, "uluslararası baskılara rağmen" söylediğini vurgulayarak, "Bizi hiçbir şey durduramayacak" diye konuştu. Netanyahu, devamında, "Bu savaş devam edecek" mesajını verdi.

Kassam Tugayları tarafından 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik

"DÜN ÇOK ZOR BİR GÜN GEÇİRDİK"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine işaret eden Netanyahu, "Dün çok zor bir gün geçirdik" dedi. Dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalarda, İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 asker öldürülmüştü. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybeden biri albay, iki askerin daha ismi açıklandı.

Kassam Tugayları tarafından 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik

NE OLMUŞTU?

Son 24 saatte Gazze'de 10 İsrail askerinin öldüğü, 19'unun yaralandığı aktarılmıştı. İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen askerlerin sayısı 115'e, yaralıların sayısı 619'a çıkmıştı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 444 olduğu, yaralıların sayısının 1704'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze\'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
YORUMLAR (1)
  • salihb: Allah artırsın Yanıtla 73 3

Başbakanlık, İsrail, Hamas, Gazze, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Savaş ve Çatışma Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik - Son Dakika
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