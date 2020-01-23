Kastamonu Belediyespor, Banik Most maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Banik Most maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Banik Most maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda, pazar günü deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Banik Most maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda, pazar günü deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

EHF Kupası A Grubu'ndaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, üçüncü karşılaşmasında Çekya temsilcisi Banik Most'u evinde 33-27 mağlup etti.

Kastamonu ekibi, kupadaki dördüncü maçını yine Banik Most ile 26 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Yenimahalle Belediyesi ile dün ligde önemli bir maç yaptıklarını kaydeden Günal, "Aynı anda lig, Türkiye Kupası ve EHF'de mücadele ediyoruz. Dün deplasmanda Yenimahalle'yi yenerek galibiyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Şimdi sıra pazar günü oynayacağımız maçta." diye konuştu.

Günal, Banik Most maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen cumartesi günü Banik Most ile evimizde oynadığımız maçı kazandık. Pazar günü de deplasmanda karşılaşacağız. Cumartesi gününün anlamlı olması için pazar günü mutlak kazanmak zorundayız. Bunu başaracak gücümüz ve potansiyelimiz var."

Hakan Günal, asıl hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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