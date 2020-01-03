Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası maçlarının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası maçlarının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu'nda 4 Ocak Cumartesi günü Macaristan'ın Schaeffler takımını konuk edecek. Karşılaşma Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.00'da başlayacak. 16 Aralık tarihinden itibaren EHF Kupası hazırlıklarını sürdüren Kastamonu temsilcisi, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar hakkında bilgi veren Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenör Hakan Günal, "4 Ocak Cumartesi günü EHF Kupasında grup maçları başlıyor. Şuana kadar 16 Aralık'tan itibaren kesintisiz olarak idmanlarımız devam etmekte. Takımımızda hafif bir sakatlığı bulunan Olga var. Kaptanımız Serpil ise gribal enfeksiyona yakalandı. Kaptanımız Serpil'in durumu yarın maç saatinde belli olacak" dedi.


İlk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çeken Günal, "Nasıl başlarsanız öyle gider diye inanç vardır. Ama bizim bildiğimiz, yaptığımız spordan öğrendiğimiz şudur; mücadele etmediğiniz sürece hiçbir zaman başarıyı elde edemezsiniz. Biz de arkadaşlarımıza hep bunu aktarmaya çalışıyoruz. Sahada ne kadar çok mücadele edersek, enerjimizi ne kadar sahaya yansıtırsak, başarı da aynı oranda bizle beraber gelmeye devam edecektir. Umarım çalışmalarımız sahaya yansır ve iki yıl önce başardığımız gruptan çıkma olayını bu yılda tekrarlamış oluruz. Daha sonra çeyrek finali, yarı finali ve final oynama şahsını elde ederiz ve yolumuza devam etmiş oluruz" diye konuştu.


EHF Kupası'nda Kastamonu Belediyespor, grubunda Çekya'dan Banik Most ve Almanya'dan Thüringer ile mücadele edecek. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü
Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti! İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu

Son Dakika Haberleri
20:50 Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı - Son Dakika Spor
20:42 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı - Son Dakika Spor
20:22 Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek - Son Dakika Spor
20:14 Anadolu Efes - Khimki Moskova | Euroleague maç notları - Son Dakika Spor
20:14 Ga-Pa’da kazanan Lindvik, Kobayashi rekoru kıramasa da lider - Son Dakika Spor
20:14 NBA Batı Konferansında dengeyi değiştirebilecek üç takas senaryosu - Son Dakika Spor
19:28 Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]