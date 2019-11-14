Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

EHF'de gruplara kalabilmek için ter dökecek Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık döneminin sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Önemli bir maça çıkacaklarını anlatan Günal, "Biz oraya ilk maçın sonucunu unutarak gidiyoruz. Amacımız hem Kastamonu'nun hem de Türkiye'nin prestijini bir kademe daha yukarı çıkarmak. Avrupa kupalarında Kastamonu'nun başarılı bir geçmişi var. Bu geçmişi pekiştirerek devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunu belirten Günal, "Sezon başında geçirdiği ameliyat dolayısıyla rehabilitasyon süreci devam eden Fatmagül dışında sakatımız yok. Oradan dönüşte umarım tüm Türkiye ve Kastamonu'ya yeni heyecanlar, yeni başarılar hediye edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Kastamonu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık
Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu! MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Türkiye evinde kalesini gole kapattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]