KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde okulu sular altında kalan 8. sınıf öğrencisi Kerime Gür'ün başka bir okulun konferans salonunda hazırlanarak Okullar Arası Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan birincilikle dönmesi ilçeye moral oldu.

Kerime'nin yaşadığı ilçede 11 Ağustos 2021'de büyük bir sel felaketi meydana geldi.

Eğitim öğretimin gecikmeli başladığı ilçede, okulu sular altında kaldığı için Kerime Gür ve arkadaşları, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinin binasında eğitimine devam ediyor.

Sel felaketinden etkilenen öğrencilerin moralini yükseltmek için spora yönlendirilmeleri amacıyla başlatılan çalışmada bilek güreşinde yeteneği keşfedilen Kerime Gür, okulda spor salonu olmadığı için konferans salonunda beden eğitimi öğretmeni Emrullah Kaygusuz ile antrenmanlar yaparak şampiyonaya hazırlandı.

Kerime Gür, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kastamonu'yu temsil etti.

Köyde çapa yapıp inek sağıyor

Okul ve sporun yanı sıra köyde yaşayan ailesine çapa yapıp, inekleri sağarak yardımcı olan Kerime Gür, okuldaki hazırlık sürecinin ardından katıldığı şampiyonada sol kolda Türkiye şampiyonu, sağ kolda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, başarısından dolayı hediye vererek Kerime Gür'ü ödüllendirdi.

İmam hatip ortaokulunda okuyan Kerime Gür, AA muhabirine, böyle bir başarıya imza attıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bilek güreşi ile ilgilenmeye başlayalı bir yıl olmadığını anlatan Kerime Gür, "Okullar açılınca eylül ayında beden eğitimi öğretmenimin yeteneğimi fark etmesi ile çalışmalara başladık. Hocamla çalıştık, evde çalıştım, okulumuzun konferans salonunda çalıştık. Önce il birinciliğine gittim. Orada il şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bölgede de birinci olunca Türkiye Şampiyonası'na gittim." diye konuştu.

"Salona girdiğimde herkesin benim yanımda olduğunu hissettim"

Şampiyonanın yapıldığı salonda çok farklı bir ortamla karşılaştığını belirten Kerime Gür, "Bozkurt bir sel felaketi yaşadı. Salonda ismim okunduğunda yaşadığımız sel felaketinden dolayı çok destek geldi. Salona girdiğimde herkesin benim yanımda olduğunu hissettim. Onların desteği beni çok gururlandırdı. Başarımda bunun etkisi büyük. İnşallah Bozkurt bundan sonra sellerle değil, başarılarla anılır." ifadelerini kullandı.

"Kendi binamız 2 metre 40 santimetre sular altında kalmıştı"

Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Işıl Seçil Atak ise okulları bünyesinde ortaokul kısmının da bulunduğunu, Kerime Gür'ün de ortaokul öğrencilerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra eğitim öğretime gecikmeli başladıklarını anlatan Atak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin gözlerinde bize çok ihtiyaçları olduğunu anladık ve bu kötü psikolojiyi bir an önce düzeltmemiz gerektiğini hissettik. Kendi okul binamızda değiliz. Kendi binamız 2 metre 40 santimetre sular altında kalmıştı. Okul binamız onarıldı fakat çevresinde inşaat olması nedeniyle oraya geçemedik. İkili eğitim yapılan bir okulda misafiriz. Okulda konferans salonu var. Bu konferans salonunun küçük bir köşesinde kızımız beden eğitimi öğretmeniyle çalıştı. Bayan müdür olarak ben çalıştım. İŞKUR personeliyle antrenmanlar yaptı. Kendisi köyde yaşıyor, taşımalı sistemle okula geliyor. Ailenin desteği ile köyde, kendi evinde de çalışmalar yaptı. Bu gayretin karşılığını aldık."

Gururlu olduklarını vurgulayan Atak, "Kerime ilçedeki diğer çocuklara örnek olacağı için çok mutlu ve gururluyuz. İlçenin gururu oldu. İlçeye bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Emrullah Kaygusuz da Kerime ile var güçleri ile çalışarak başarı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Baba İsa Gür ise kızının okuldan geldikten sonra ev ve tarla işlerine de yardımcı olduğunu belirtti.

Gür, "Kızımla gurur duyuyorum. Ona destek olan Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze ve Öğretmenimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koşmapınar köyü muhtarı Musa Gür de köylerinden Türkiye şampiyonu çıktığı için gurur duyduklarını anlattı.