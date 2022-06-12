KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu

12.06.2022 12:22

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde okulu sular altında kalan 8. sınıf öğrencisi Kerime Gür'ün başka bir okulun konferans salonunda hazırlanarak Okullar Arası Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan birincilikle dönmesi ilçeye moral oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde okulu sular altında kalan 8. sınıf öğrencisi Kerime Gür'ün başka bir okulun konferans salonunda hazırlanarak Okullar Arası Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan birincilikle dönmesi ilçeye moral oldu.

Kerime'nin yaşadığı ilçede 11 Ağustos 2021'de büyük bir sel felaketi meydana geldi.

Eğitim öğretimin gecikmeli başladığı ilçede, okulu sular altında kaldığı için Kerime Gür ve arkadaşları, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinin binasında eğitimine devam ediyor.

Sel felaketinden etkilenen öğrencilerin moralini yükseltmek için spora yönlendirilmeleri amacıyla başlatılan çalışmada bilek güreşinde yeteneği keşfedilen Kerime Gür, okulda spor salonu olmadığı için konferans salonunda beden eğitimi öğretmeni Emrullah Kaygusuz ile antrenmanlar yaparak şampiyonaya hazırlandı.

Kerime Gür, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kastamonu'yu temsil etti.

Köyde çapa yapıp inek sağıyor

Okul ve sporun yanı sıra köyde yaşayan ailesine çapa yapıp, inekleri sağarak yardımcı olan Kerime Gür, okuldaki hazırlık sürecinin ardından katıldığı şampiyonada sol kolda Türkiye şampiyonu, sağ kolda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, başarısından dolayı hediye vererek Kerime Gür'ü ödüllendirdi.

İmam hatip ortaokulunda okuyan Kerime Gür, AA muhabirine, böyle bir başarıya imza attıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bilek güreşi ile ilgilenmeye başlayalı bir yıl olmadığını anlatan Kerime Gür, "Okullar açılınca eylül ayında beden eğitimi öğretmenimin yeteneğimi fark etmesi ile çalışmalara başladık. Hocamla çalıştık, evde çalıştım, okulumuzun konferans salonunda çalıştık. Önce il birinciliğine gittim. Orada il şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bölgede de birinci olunca Türkiye Şampiyonası'na gittim." diye konuştu.

"Salona girdiğimde herkesin benim yanımda olduğunu hissettim"

Şampiyonanın yapıldığı salonda çok farklı bir ortamla karşılaştığını belirten Kerime Gür, "Bozkurt bir sel felaketi yaşadı. Salonda ismim okunduğunda yaşadığımız sel felaketinden dolayı çok destek geldi. Salona girdiğimde herkesin benim yanımda olduğunu hissettim. Onların desteği beni çok gururlandırdı. Başarımda bunun etkisi büyük. İnşallah Bozkurt bundan sonra sellerle değil, başarılarla anılır." ifadelerini kullandı.

"Kendi binamız 2 metre 40 santimetre sular altında kalmıştı"

Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Işıl Seçil Atak ise okulları bünyesinde ortaokul kısmının da bulunduğunu, Kerime Gür'ün de ortaokul öğrencilerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra eğitim öğretime gecikmeli başladıklarını anlatan Atak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin gözlerinde bize çok ihtiyaçları olduğunu anladık ve bu kötü psikolojiyi bir an önce düzeltmemiz gerektiğini hissettik. Kendi okul binamızda değiliz. Kendi binamız 2 metre 40 santimetre sular altında kalmıştı. Okul binamız onarıldı fakat çevresinde inşaat olması nedeniyle oraya geçemedik. İkili eğitim yapılan bir okulda misafiriz. Okulda konferans salonu var. Bu konferans salonunun küçük bir köşesinde kızımız beden eğitimi öğretmeniyle çalıştı. Bayan müdür olarak ben çalıştım. İŞKUR personeliyle antrenmanlar yaptı. Kendisi köyde yaşıyor, taşımalı sistemle okula geliyor. Ailenin desteği ile köyde, kendi evinde de çalışmalar yaptı. Bu gayretin karşılığını aldık."

Gururlu olduklarını vurgulayan Atak, "Kerime ilçedeki diğer çocuklara örnek olacağı için çok mutlu ve gururluyuz. İlçenin gururu oldu. İlçeye bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Emrullah Kaygusuz da Kerime ile var güçleri ile çalışarak başarı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Baba İsa Gür ise kızının okuldan geldikten sonra ev ve tarla işlerine de yardımcı olduğunu belirtti.

Gür, "Kızımla gurur duyuyorum. Ona destek olan Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze ve Öğretmenimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koşmapınar köyü muhtarı Musa Gür de köylerinden Türkiye şampiyonu çıktığı için gurur duyduklarını anlattı.

KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Haziran 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Haziran 2022 Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu
Kaynak: AA

Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:47:52. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Bozkurt'ta okulu sular altında kalan Kerime'nin şampiyonluğu moral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement