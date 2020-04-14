Kastamonu'da 21 yerleşim yerinde, 2 bin 865 kişi karantina altında - Son Dakika

Kastamonu'da 21 yerleşim yerinde, 2 bin 865 kişi karantina altında

KASTAMONU - Kastamonu Valiliği, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları sonrasında Kastamonu'da il genelinde 21 yerleşim yerinde 2 bin 865 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı. Ayrıca aynı açıklamada 5 yerleşim yerinde de karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kastamonu'da da üst seviyede tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda salgının önlenmesi için 21 yerleşim yeri karantina altına alındı.

Karantina altına alınan yerleşim yerleri şöyle oluştu: "Merkezde Talipler Köyü, Halifekuyucağı Köyü ve Halife Köyü, Çatalzeytin'in Kaşlıca Köyü, Samancılar Köyü, Yenibeyler Köyü, Saraçlar Köyü, Samancılar Köyü ve Yenibeyler Köyü, Pınarbaşı'nın Kurtlugedik Mahallesi ve Boduroğlu Mahallesi ile Kalaycı Köyü, Seydiler'in Aşağı İmanlar Mahallesi, Tosya'nın Ortalıca Köyü, Kargın Köyü, Karabey Köyü, Bayat Köyü, Yağcılar Köyü ve Çepni Köyü, Doğanyurt'un Gözalan Köyü, Bozkurt'un Kızılcaelma köyü"

Karantina uygulamasının devam ettiği 21 yerleşim yerlerinde 2 bin 865 kişinin ikamet ettiği belirtildi.

Ayrıca alınan karar doğrultusunda 2 Nisan'da karantina uygulaması başlatılan Devrekani'nin Hasırlı Köyü, Pınarbaşı'nın Hocalar Köyü, Azdavay'ın Sıra Köyü, Devrekani'nin Ahlatçık Köyü ile Taşköprü'nün Kabalar Köyünde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Karantina kararlarının uygulandığı yerleşim yerlerinde jandarma ve polis ekipleri, köy ve mahalle yollarında şerit çekerek araç giriş ve çıkışlarını yasaklarken vatandaşların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, ekip otosundan sık sık anons ederek vatandaşları evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor.