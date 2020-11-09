7 ilin temsilcisi 14 öğrenciden "Ata'ya Özlem" klibi - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 7 ilin temsilcisi 14 öğrenci büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılına özel klip hazırladı.

İlçede Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu önderliğinde çekilen "Ata'ya Özlem" klibi için Kastamonu ile Bartın, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kırıkkale ve Van'dan 14 öğrenci ilçeye geldi.

İlçenin doğal güzellikleri ile Gideros Koyu ve Küre Dağları Milli Parkı'nın da yer aldığı klipte öğrenciler Atatürk'e özlemlerini şarkıyla dile getirdi.

Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu, klipte 14 öğrenci ile 2 öğretmenin yer aldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan klibin ilgi gördüğünü ifade eden Koruyucu, "Atamızın aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde özlem, saygı ve minnet duygumuzu yansıtan klibimizi Cide'mizin doğal güzellikleriyle bütünleştirerek halkımızla buluşturduk." diye konuştu.