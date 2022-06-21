KASTAMONU - Muhtarlara kültürel ve sanatsal destek sağlanacak - Son Dakika
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KASTAMONU - Muhtarlara kültürel ve sanatsal destek sağlanacak

21.06.2022 15:49

Programdan görüntü Vali Avni Çakır'ın konuşması Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu'nun konuşması Protokol imzalanması Kastamonu'da muhtarlara kültürel ve sanatsal destek sağlanacak Vali Avni Çakır: "Buradaki amaç, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmaları için muhtar...

Programdan görüntü

Vali Avni Çakır'ın konuşması

Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu'nun konuşması

Protokol imzalanması Kastamonu'da muhtarlara kültürel ve sanatsal destek sağlanacak

Vali Avni Çakır:

"Buradaki amaç, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmaları için muhtar ve azalarımızın mesleki gelişimlerini, eğitimlerini, sanatsal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek"

KASTAMONU - Kastamonu'da muhtarların sanatsal ve kültürel yönden gelişmelerine destek sağlanması amacıyla "Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında muhtarlardan halk oyunları ve tiyatro ekibi kurulacak, drama ile çeşitli alanlarda aktivite ve kurslar düzenlenecek, Muhtarlar Müzesi için eşyalar toplanacak.

Kastamonu Valiliğindeki törende projenin protokolü, Vali Avni Çakır ile Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu tarafından imzalandı.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, projesi bulunan sivil toplum kuruluşlarına destek olmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Türkiye'de ilk muhtarlık seçiminin Kastamonu'da yapıldığını, bu nedenle projenin çok anlamlı olduğunu belirten Çakır, "Ülkemizin muhtarlarını da ilimizde ağırlamak istiyoruz. Derneğimizin bu projesine Bakanlığımızın 84 bin 460 lira katkısı olacak. Bu projede Belediye, Özel İdare, İl Milli Eğitim, İl Kültür ve Turizm ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birlikçi olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar da yardımcı olacak." diye konuştu.

Projenin başarılı olacağına inandığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu anlamda ilk projelerden biri olacak. Buradaki amaç, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmaları için muhtar ve azalarımızın mesleki gelişimlerini, eğitimlerini, sanatsal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek. Çevre, iklim değişikliği, gıda, suyun korunması, kadına şiddet gibi konularda hassasiyetlerinin daha da artırılması noktasında çalışmalar sağlanacak. Bunun yanında Muhtarlar Müzesi'ni önemli bir ziyaret noktası olması için geliştireceğiz."

Muhtarlar Derneği Başkanı Yapıcıoğlu ise proje kapsamında fidan dikim sahası da oluşturmayı hedeflediklerini, çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

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Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek
Kaynak: AA

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