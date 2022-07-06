Son dakika haberleri! KASTAMONU - Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar 10. gününde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KASTAMONU - Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar 10. gününde sürüyor

06.07.2022 11:12

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 10'uncu gününde devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 10'uncu gününde devam ediyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

Çalışmalara ANDA, İHH Arama Kurtarma ve Türkiye Mağaracılık Federasyonundan gönüllü ekipler de destek veriyor.

Ekipler, ulaşım olmayan noktalara kurdukları ip düzeneği ve teknik malzemeler yardımıyla inerek arama yapıyor.

Dere güzergahı boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, bugüne kadar Bakırcı'nın sele kapıldığı noktadan başlayarak yaklaşık 35 kilometrelik alanı taradı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Karacehennem ve Ersizlerdere kanyonu bölgesinde arama çalışmalarının yapılabilmesi için yüksek olan su debisinin düşmesi bekleniyor.

Çalışmalarda dronun yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından bölgeye getirilen arama köpeği "Ark" da kullanılıyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
KASTAMONU - (DRON) Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor KASTAMONU - (DRON) Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KASTAMONU - Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar 10. gününde sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:28:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KASTAMONU - Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar 10. gününde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement