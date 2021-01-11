Kastamonu'da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi - Son Dakika

Kastamonu'da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi

11.01.2021 13:31
Kastamonu'da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi, System.String[]

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'da vak'a düşme oranında yüzde 85'e ulaşırken, son günlerde 10 ilçede hiç vak'anın görülmediği kaydetti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'da vak'a düşme oranında yüzde 85'e ulaşırken, son günlerde 10 ilçede hiç vak'anın görülmediği kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranında ikinci il konumunda bulunan ve salgın vak'alarının yüzde 50 arttığı, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 74'e ulaştığı Kastamonu'da alınan kararlar sonrasında yapılan denetimler etkisini gösterdi. 20 ilçe ve 3600 yerleşim yerinde 2 bin 500 filyasyon ekibi ve 450 kolluk kuvvetinin yaptığı çalışmalar sonrasında Kasım ayında yüzde 70 oranında düşen vak'a düşme oranı Aralık ayı itibariyle yüzde 85'e ulaştı. Son günlerde 10 ilçede ise hiç vak'a görülmedi.

Kastamonu il genelindeki gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin çok olumlu sonuçlarının vak'a durumlarına yansıdığını kaydeden Kastamonu Valisi Avni Çakır, çalışmalarda emeği geçen başta sağlık personelleri olmak üzere kolluk kuvvetlerine ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Pandemiden en çok etkilenen kurumlardan bir tanesi de eğitim camiamız oldu. Öğrencilerimiz okullarından mahrum kaldı. Çocuklarımız 2 aydan fazla bir süredir okullarından ayrı kaldığı gerçeğini görüyoruz. İstiklal Marşımızı iki aydan beri okullarımızda okuyamıyorduk. İstiklal Marşımızı çocuklarımızın yerine biz okuduk" dedi.

Kastamonu'da çok ciddi manada vak'a sayılarında gerilemelerin yaşandığını kaydeden Vali Avni Çakır: Düşüşler böyle giderse çocuklarımızı inşallah Şubat ayında okullarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Tabi bununla alakalı son kararı Bilim Kurulumuz ve Milli Eğitim Bakanlığımız verecek. Ama biz Kastamonu Valiliği olarak kent genelinde okullarımızın Şubat ayı içerisinde açılması noktasında her türlü tedbirlerimizi, mücadelemizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Çok ciddi bir aşamaya da geldik. İnşallah çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız" diye konuştu.

Vak'a oranını yüzde 50 arttığı Kastamonu'da alınan önlemlerin meyvelerini çok iyi bir şekilde aldıklarının altını çizen Vali Çakır: "Vak'a sayılarını paylaşırken tereddüt yaşıyoruz. Çünkü bu konuda vatandaşlarımızı en ufak gevşemeye düşürmek istemiyoruz ama bu konuda çaba sarf eden sağlık personelimiz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız diğer tüm müdürlükler ve belediyelerimiz bu pandemi ile aktif şekilde mücadele veren arkadaşlarımızın morale ihtiyacı var. Aynı zamanda tedbir ve yasaklara uyan vatandaşlarımıza da bu konudaki fedakarlıklarının boşa gitmediğini de göstermeye ihtiyacımız var. Bu anlamda rakamların düştüğünün bilinmesi çok olumlu. Kasım sonu Aralık ayı başı itibariyle yüzde 80-85 civarında iyileşme yaşadık. İnşallah amacımız Şubat ayında ilimizdeki vak'aları tek haneli sayılara düşürmek. Son günlerde 10 ilçemizde hiç vak'a görünmedi. Gevşemeden hızlı bir şekilde ilçelerimizde vak'aları sıfırlıyoruz, inşallah en sonunda merkezde de sıfırlayacağız. Bizlere destek olan tüm Kastamonulu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da son günlerde 10 ilçede hiç vak'a görülmedi - Son Dakika


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