Katar Emiri Al Sani, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ekonomi ve enerjiyi görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ekonomi ve enerjiyi görüştü

15.06.2022 17:45
Katar Emiri Al Sani, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ekonomi ve enerjiyi görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomi ve enerji alanlarındaki ikili ilişkileri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomi ve enerji alanlarındaki ikili ilişkileri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı açıklamasına göre, Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Doha'daki temasları çerçevesinde Emir Al Sani ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği olanaklarının konuşulduğu görüşmede, ekonomi ve enerji başta olmak üzere yatırım, tarım ve turizm alanlarındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler de konuşuldu.

Açıklamaya göre Maduro, ülkesinin Katar ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini ve bu ziyaretin de ikili iş birliğine katkı sunmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin ardından Cezayir ve İran'ı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Körfez ülkesi Katar'dan önce Kuveyt'te temaslarda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ekonomi ve enerjiyi görüştü - Son Dakika

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