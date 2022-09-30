Katarlı Bakan yüksek enerji fiyatları nedeniyle yeşil enerjiye desteğin azaldığını söyledi Açıklaması

Katar Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy CEO'su Saad el-Kaabi, enerji fiyatlarındaki artışın küresel ekonomiye büyük yük getirdiğini ve yeşil enerjiye geçişe desteği azalttığını belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 11. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Üreticileri ve Tüketicileri Konferansı'na görüntülü iletişim teknolojisi aracılığıyla katılan Kaabi, artan ekonomik yükün, enerji dönüşüm planlarıyla ilgili faaliyetleri dağıttığını ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik kamu desteğinde keskin bir düşüşe neden olduğunu söyledi.

Katarlı Bakan, başta Avrupa'dakiler olmak üzere birçok ülkenin, yeşil enerji ve karbon izlerinin azaltılmasının güçlü savunucuları olduğunu, ancak bu konuda keskin ve hızlı bir şekilde düşüş yaşadıklarını aktardı.

Günümüzde kömüre yönelişin arttığına dikkati çeken Kaabi, kömür tüketiminin 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.

Kaabi, "Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik tutarlı ve gerçekçi bir yol izlemezsek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha savunmasız hale geleceğiz." dedi.

Geçmiş yıllarda yatırımların azlığının üreticiler ve tüketiciler üzerinde ağır yük oluşturduğuna işaret eden Kaabi, üreticilerin yatırım eksikliği nedeniyle gerekli malzemeleri sağlayamaz hale geldiğini kaydederek, sıvılaştırılmış doğal gaz üreticileri ve tüketicileri arasında daha fazla iş birliği çağrısında bulundu.

Katar'ın karbon yoğunluğunu azaltmak ve gerçekçi bir enerji geçişinin omurgasını oluşturan düşük karbonlu enerji ürünleri sağlamak için somut adımlar attığını kaydeden Kaabi, enerji krizine yönelik bekle-gör yaklaşımının yalnızca daha yüksek ekonomik ve çevresel maliyetlere yol açacağını hatırlattı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani 6 Eylül'de Katar merkezli Eş-Şark gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Enerji piyasasının istikrarı bizim için önemlidir ve piyasa istikrarını desteklemek için yatırımları genişletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.