Katar, elektronik protez merkezi açtı - Son Dakika
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Katar, elektronik protez merkezi açtı

27.03.2022 18:26

Katar Kalkınma Fonu girişimiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde elektronik protez merkezi açıldı.

Katar Kalkınma Fonu girişimiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde elektronik protez merkezi açıldı.

Merkezin açılışına, Katar Kalkınma Fonu Temsilcisi Sultan el-Asiri'nin yanı sıra Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi ve Katar Hamed Sağlık Kurumu İşitme ve Denge Bölümü Başkanı Halid Abdulhadi katıldı.

Katar Kalkınma Fonu Temsilcisi Asiri, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin "nitelik ve yararlanan kişi sayısı bakımından Filistin ve Orta Doğu'nun en büyük elektronik protez merkezi" olduğunu söyledi.

Asiri, "Katar Emiri'nin babası Şeyh Hamed bin Halife tarafından başlatılan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından geliştirilen bu girişim, Katar'ın Filistin halkına özel bir önem verdiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Projeyle Gazze'nin ampute gençlerinin ve çocuklarının normal hayata dönmeleri ve topluma entegre olmalarının hedeflendiğini söyleyen Asiri, merkezin bu yıl içinde iki aşamalı olarak faaliyete geçeceğini dile getirdi.

Asiri, ayrıca Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesinin açıldığı 2019 yılından bu yana 14 bin kişiye hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Filistin Merkez İstatistik Biriminin 2019 verilerine göre, Gazze'deki engelli sayısı yaklaşık 48 bine ulaşmış durumda. Söz konusu rakamın, Gazze nüfusunun, yüzde 2,4'ünü oluşturduğu belirtiliyor.

Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı
Katar, elektronik protez merkezi açtı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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