Katar Uluslararası Tarım Fuarı 42 ülkeden 208 firmanın katılımıyla başladı - Son Dakika

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200'den fazla firmanın katıldığı Katar Uluslararası Tarım Fuarı, başkent Doha'da ziyarete açıldı.

Fuarı organize eden Katar Belediye ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 42 ülkeden 208 şirketin, fuar boyunca, tarım teknolojilerindeki son buluşları görme ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunma fırsatı elde edeceği belirtildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Büyükelçilik Ticaret Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü de fuar alanında stant açtı.

Türk Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu, açılışa katılan isimler arasında yer aldı.

Fuarda yoğun bir şekilde sebze üretmeyi hedefleyen Orta Doğu'nun en büyük bitki fabrikasının da açılışının yapılması bekleniyor.

Çeşitli anlaşma ve projelerin de imzalanacağı fuar, 27 Mart'a kadar faaliyetlerini sürdürecek.