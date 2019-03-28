Son Dakika Haberleri: Katarakt Olan Sokak Köpeği İçin Seferber Oldular

Katarakt Olan Sokak Köpeği İçin Seferber Oldular

1 saat önce

MARDİN'de görme zorluğu çeken ve katarakt teşhisi konulan 'Ayaz' isimli sokak köpeği, göz doktorları ve veterinerlerin gerçekleştirdiği operasyonla tedavi edildi.

Katarakt Olan Sokak Köpeği İçin Seferber Oldular, System.String[]
MARDİN'de görme zorluğu çeken ve katarakt teşhisi konulan 'Ayaz' isimli sokak köpeği, göz doktorları ve veterinerlerin gerçekleştirdiği operasyonla tedavi edildi.

Mardin'de sokak köpeği 'Ayaz'ın görme zorluğu çektiğini fark edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Rehabilitasyon ve Barınak Merkezi yetkililerine bildirdi. 'Ayaz'ı sokaktan alan veterinerler, Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. Veteriner tarafından muayene edilen 'Ayaz'ın ameliyat olmasına karar verildi.

Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki ameliyathaneye alınan 'Ayaz', Mardin'de devlet hastanelerinde görev yapan göz doktorları Opr. Dr. Gülistan Oyur, Opr. Dr. Leyla Hazar, Opr. Dr. Şule Barman Kakil'in ile  Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi veteriner hekimleri Nurettin Bozdağ, Mehmet Ali  Akın'ın katılımıyla gerçekleşen ameliyatta gözlerindeki katarakttan kurtuldu.

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE DENEYİMİMİZ OLMAMIŞTI'

Köpeğin gözünde katarak bilgisini aktarılması üzerine yaptıkları araştırma ile ameliyata girme kararı aldıklarını kaydeden Opr. Dr. Gülistan Oyur, "Başhekim yardımcımız bize katarakt olan bir köpeğin ameliyat olmasından  bahsetti. Doktor arkadaşlarımıza böyle bir şeyin yapılıp, yapılmayacağını konuştuk. Bizim için bir ilkti. Daha önce hiç böyle deneyimimiz olmamıştı. Gerekli araştırmaları yaptık. Köpeğin her iki gözünde ileri seviyede kataraktı mevcuttu. Bu durumda  göremiyor diyebilirdik.  İnsanlarda yapılan operasyonun bir benzerini yaptık.  Her şey yolunda gitti ve köpek sağlığına kavuştu" dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Veteriner hekim Nurettin Bozdağ ise "6-7 yaşlarında bir köpeğin yolda kontrolsüz bir şekilde hareket ettiğini ihbarını aldık. Daha sonra köpeği yerinden alarak barınağımıza getirdik. Gözlerinin ise  görmediğini fark ettik. Bu nedenle merkezimizde imkanlar olmadığı için İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanemiz ile irtibata geçtik. Bu bağlamda göz doktorlarımızla katarak operasyonu yaptık. Doktorların bir köpeğe  göz ameliyatını ilk defa yaptığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz. Doktorlarımız gönüllü olarak bu operasyonu yaptılar. Bir insanda gerçekleşecek operasyonun aynısını sağlandı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:32 Kaynak: DHA

Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katarakt Olan Sokak Köpeği İçin Seferber Oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]