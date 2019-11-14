Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036547 -0,51 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,709755 -0,44 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,366383 -0,39 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054528 -0,21 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061297 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022051 -0,82 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023770 -0,80 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,468958 -0,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030819 -0,18 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057457 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026680 -1,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038638 -0,95 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078000 -0,55 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076720 -0,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042891 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133249 -0,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016106 -0,19 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106022 -0,07 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076163 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,216989 -0,15 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,399230 -0,13 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,025732 -0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022577 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)