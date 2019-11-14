Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036547 -0,51
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,709755 -0,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,366383 -0,39
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054528 -0,21
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061297 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022051 -0,82
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023770 -0,80
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,468958 -0,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030819 -0,18
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057457 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026680 -1,07
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038638 -0,95
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078000 -0,55
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076720 -0,47
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042891 -0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133249 -0,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016106 -0,19
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106022 -0,07
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076163 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,216989 -0,15
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,399230 -0,13
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,025732 -0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022577 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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