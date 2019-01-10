Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,120288
|1,70
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031801
|1,55
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,098374
|1,35
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046899
|1,16
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035729
|1,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013951
|6,39
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022097
|2,48
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,054108
|2,34
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020943
|1,95
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021666
|1,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030783
|2,68
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025337
|2,60
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066799
|2,31
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053985
|2,00
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,778998
|1,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,996526
|2,06
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033768
|1,11
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,819907
|1,02
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,116202
|0,93
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064562
|0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037475
|1,51
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,919667
|1,39
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016486
|1,37
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,157168
|1,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020081
|1,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055881
|1,38
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,036595
|1,36
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025710
|1,36
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,053487
|1,35
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029094
|1,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|54,869930
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|225,365321
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,807375
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|58,037351
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,046346
|0,06