En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,313091 3,19 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,376645 2,70 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046225 2,35 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,134485 2,22 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,705982 2,08 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 19,225277 2,06 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,066638 2,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,739008 1,99 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,633598 1,97 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038682 1,82 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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