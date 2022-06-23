Cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunmuştu... Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı - Son Dakika
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Cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunmuştu... Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı

23.06.2022 11:45

Cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunmuştu.

Cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunmuştu... Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı

Jandarmanın operasyonu ile yakalanan cinayet zanlısı Tolga T. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı Tolga T'nin maktulü uyuduğu sırada ensesinde vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi

MERSİN - Mersin'de bayramın ikinci günü kayıp olan 12 gün sonra cenazesi evinden 25 kilometre uzakta arazide bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katilinin ise cenaze törenine gitmeyen yan komşusu olduğu ve ailece olayı gizledikleri jandarmanın operasyonu ile ortaya çıkartıldı yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime ve Mustafa Saat çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında evine 25 kilometre uzaklıkta ormanlık arazide Saat'in cesedi bulundu. Yapılan otopsi de Saat'in ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

Katil komşu çıktı

Olayın cinayet olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Erdemli İlçe ve Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışma yürüttü. Ekipler çalışmasında cenazesi Yeşildere Mezarlığı'na defnedilen Saat'in törenine yan komşusu Tolga T'nin katılmadığından da şüphelenerek takibe aldı. Yapılan titiz araştırmada Tolga T'nin evine olay günü Hatay'dan kardeşinin geldiği, evin önündeki koltuğun kaldırılıp, duvarın siyaha boyandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla şüpheli Tolga T. ve diğer şahısların yakalanması için operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda şüpheli Tolga T., eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Tolga T'nin cinayeti işlediği, kardeşleri ile birlikte cesedi önce bir limon bahçesine bıraktığı bir gün sonra oradan tekrar alarak yaylada araziye götürdükleri ortaya çıktı. Diğer şüphelilerinde cinayete tanık olduğu ve olay bilerek gizleyerek delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

Duvarı boyamalarına rağmen kan izleri bulundu

Suçlarını itiraf eden şüphelilerden katil zanlısı Tolga T'nin, evin giriş kısmında oturdukları sırada Mahmut Saat'in uyuya kaldığını ve kendisinin de kazaen uyurken tabanca ile onu vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra cinayete tanık olan kardeşleri ile el birliği yaparak cesedi yok edip, kan izlerini ortadan kaldırmak için duvarı siyaha boyadıkları ve koltuğu da attıkları ortaya çıktı. Öte yandan jandarma ekiplerinin kadavra köpeğinde desteği ile duvardaki kan izlerini boyayı kazıyarak tespit ettiği öğrenildi.

Cinayet kurban giden Mahmut Saat'in kardeşi Yılmaz Saat üzüntüsünü belirterek, "Jandarma güçleri ağabeyimin katillerini yakaladı. Katil suçunu itiraf etti, bütün şüpheler ortadan kalktı. Hepsine minnettarız teşekkür ediyoruz. Ağabeyim bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunmuştu... Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunmuştu... Katil, cenazeye katılmayan komşu çıktı - Son Dakika
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