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Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı! - Son Dakika

Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı!

27.11.2021 12:04

Adana'da eniştesinin yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Ulaş Çelikten'in, katiliyle bir ay önce de barıştığı ortaya çıktı. İkiliyi barıştıran acılı baba Ali Çelikten, "Bir ay önce münakaşa ettiklerini duyunca onları barıştırdım. Hiçbir sorun yokken sadece ağız dalaşı yüzünden oğlum öldü" dedi.

Olay, 25 Kasım gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşları ve eniştesi M.T. ile buluşarak bir mekanda içki içti. Çelikten çıkışta, eniştesi M.T.'nin yeğeni Mehmet C. (20)ile karşılaştı. Çelikten ile Mehmet C. ayaküstü konuştu. Konuşmanın ardından Mehmet C. tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş edip kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Eniştesi M.T., kanlar içinde yere yığılan Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. M.T., Çelikten'i hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Ulaş Çelikten, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Tabancayla vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Polis, cinayet şüphelisi Mehmet C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün Mehmet C.'yi yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı.

Tabancayla vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış

10 GÜN SONRA İŞ İÇİN ROMANYA'YA GİDECEKTİ

Ulaş Çelikten'in cenazesi ise dün Adana Adli Tıp Kurumu'daki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 10 gün sonra tekstil işi yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenilen Ulaş Çelikten'in cenazesi götürüldüğü Hacıali Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Çelikten'in annesi Fatma Çelikten'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Tabancayla vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış

ACILI BABA: 1 AY ÖNCE BARIŞTIRMIŞTIM

Baba Ali Çelikten, yaşananlara inanamadıklarını, önemli bir sorun yokken cinayetin işlendiğini söyledi. Çelikten, "Maddi ve ahlaki hiçbir sorun yok. Bir ay önce münakaşa ettiklerini duyunca onları barıştırdım. Dün ise oğlum arkadaşlarıyla bir mekana gidiyor ve o kişi gittikleri yeri biliyor. Olay orada meydana geliyor. Hiçbir sorun yokken sadece ağız dalaşı yüzünden oğlum öldü" dedi.

Mehmet C.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Tabancayla vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış
Tabancayla vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış
Tabancayla vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış
Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı!

Çukurova, Adana, Kasım, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı! - Son Dakika
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