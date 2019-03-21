Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy" Konulu Konferans

Kavak'ta "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy" Konulu Konferans

30 dakika önce

Kavak'ta, "Çanakkale ruhu ve Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.

Kavak'ta
Kavak'ta, "Çanakkale ruhu ve Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'ndaki konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Sekreteri Tevfik Yılmaz Demir katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının adından açılış konuşmasını Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Bilen yaptı.

Demir, Çanakkale ruhu ve Mehmet Akif Ersoy konulu konferansında, Çanakkale ruhunun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Çanakkale ruhunun halen yaşadığını söyleyen Demir, "Çanakkale geçilmez. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı, memleketimizle birlikte bizler de yok olacaktık. Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde ve çeşitli yerlerde yürütülen terörle mücadelede Çanakkale ruhu yaşatılmaktadır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Akşemseddin, Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Kavak, Güncel
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